Dünya genelinde 6 milyon 300 bin kişi corona virüsüne yakalandı!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük bir problem haline gelen corona virüsü salgını dünya genelinde 6 milyon 300 bin kişiye sirayet etti. Vaka sayısı her geçen gün artış gösteriyor.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı.
Yeni tip corona virüsü vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Covid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve Almanya (183 bin 564) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 163 bin 942'ye ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Peru (164 bin 476), İran (154 bin 445), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (87 bin 142), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti.
Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.
- 01.06.2020
- Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları | İZLEYİN
- Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Mensah için Deniz Türüç ve bir futbolcu teklif etti
- Zeki Uzundurukan: Arda Turan'ın 3'e 5'e bakmadan Beşiktaş'ta oynamayı kabul edeceğini düşünüyorum
- Volkan Demir: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'la yollar ayrılacak
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...
- Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday
- Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''
- Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isme resmi teklif...
- 2 yıldız için resmi transfer açıklaması geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dünya genelinde 6 milyon 300 bin kişi corona virüsüne yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.