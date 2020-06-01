20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu bugün başladı! MEB ilk atama başvuru ekranı!
Binlerce kişinin beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmuştu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır? Taban puan kaç? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak.
Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.
Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu bugün başladı! MEB ilk atama başvuru ekranı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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