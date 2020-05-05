Sahurda ezan okunurken yemek yemek ve su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken su içilebilir mi? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Genel Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte yanıtı...

Sahurda okunurken yemek yemek ve orucu bozar mı? Ezan okunurken su içilebilir mi?

Sahurda ezan okunurken yemek yemek ve su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken su içilebilir mi?

11 ayın sultanı Razaman'ın gelmesiyle birlikte vatandaşların da en çok merak ettiği konuların başında, " okunurken orucu bozar mı?" sorusu geliyor. O günün orucuna niyetlenmek için gece sahura kalkanlar, vakti girene kadar yiyip içebilirler ancak ezan okunduğu anda vakit girdiği için yemeyi ve içmeyi bırakmaları gerekmektedir. Konuya ilişkin da bir açıklama yaptı. Sahurda ezan okunduğu sırada bir şeyler yenilemeyeceği gibi suyun da içilemeyeceğini bildirdi.

ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da birtakım soruların yanıtlarını arıyor. Bunlardan en fazla aratılan ve cevap aranan soru ise sahurda okunduğu sırada bir şeyler yiyip içilemeyeceği konusu...

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).

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  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 08:01
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