Sahurda ezan okunurken yemek yemek ve su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken su içilebilir mi?

11 ayın sultanı Razaman'ın gelmesiyle birlikte vatandaşların da en çok merak ettiği konuların başında, "Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?" sorusu geliyor. O günün orucuna niyetlenmek için gece sahura kalkanlar, imsak vakti girene kadar yiyip içebilirler ancak ezan okunduğu anda vakit girdiği için yemeyi ve içmeyi bırakmaları gerekmektedir. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Sahurda ezan okunduğu sırada bir şeyler yenilemeyeceği gibi suyun da içilemeyeceğini bildirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da birtakım soruların yanıtlarını arıyor. Bunlardan en fazla aratılan ve cevap aranan soru ise sahurda ezan okunduğu sırada bir şeyler yiyip içilemeyeceği konusu...
EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.
UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 08:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sahurda ezan okunurken yemek yemek ve su içmek orucu bozar mı? Ezan okunurken su içilebilir mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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