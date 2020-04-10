Türkiye'den İngiltere'ye yardım uçağı!

Son dakika corona virüsü haberleri... Türkiye, corona virüsü salgınıyla mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek gönderildi.
Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.
İngiltere'ye cumartesi günü de tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.
Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.
65 BİNDEN FAZLA VAKA VAR
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978'e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.
Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.
Ayrıca İletişim Başkanlığının dün açıkladığı dünya genelindeki corona virüsü vaka durumunu tablosuna göre İngiltere'deki toplam vaka sayısı 65 bin 77.
TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ YARDIM MALZEMELERİ İNGİLTERE'YE ULAŞTI
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya iniş yaptı.
LİBYA'YA DA SAĞLIK MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.
Yardım malzemelerinin olduğu kutuların üzerinde, Türk ve Libya bayrakları, Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den Libya halkına sevgilerle." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
- 10.04.2020
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Türkiye'den İngiltere'ye yardım uçağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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