Son dakika: Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek...

Son dakika: Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek...

Son dakika: Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek...

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında şüphesiz geliyor... Birçok turizm bölgesi boş kalırken yurt içi ve yurt dışı rezervasyonları da büyük oranda durmuş vaziyette. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı son dakika açıklamasında Ersoy " tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler başlayacak." şeklinde konuştu.

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Ersoy, " tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler başlayacak." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." ifadelerine yer verdi.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA