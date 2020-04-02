Son dakika: Bakan açıkladı! Mayıs sonuna ertelenecek...
Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında şüphesiz turizm geliyor... Birçok turizm bölgesi boş kalırken yurt içi ve yurt dışı rezervasyonları da büyük oranda durmuş vaziyette. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı son dakika açıklamasında Ersoy "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.
Öte yandan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu.
Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." ifadelerine yer verdi.
- 02.04.2020
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