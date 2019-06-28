Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV’de dün akşam ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu’nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım 3.bölümde Kayra’nın sağlığını tehlikeye atan Suna, Nejat’tan af dilemek için uğraş verdi. Peki başarılı olabildi mi? Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu mu?
Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi eğlence dolu anlarla izleyicileri keyiflendirdi. Benim Tatlı Yalanım'da Suna için üzücü anlar da yaşandı. Diğer yandan Nejat'ın öğrendiği gerçeğin ne olduğu merak edildi. Benim Tatlı Yalanım 4.yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak konusu oldu.
BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Fragman henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
BENİM TATLI YALANIM 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.
BENİM TATLI YALANIM KONUSU VE OYUNCULARI
Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.
Oyuncular: Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı, Lavinya Ünlüer, Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Gonca Sarıyıldız, Ali Yoğurtçuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Benim Tatlı Yalanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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