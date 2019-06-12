Şans Topu çekilişi bu akşam! MPİ-12 Haziran Şans Topu sonuçları
12 Haziran 2019, Çarşamba
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bu akşam! MPİ-12 Haziran

Şans Topu çekilişi bu akşam! MPİ-12 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans oyunları arasında en popülerden biri olan bu akşam gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) her Çarşamba düzenlediği Şans Topu’nda 939’uncu hafta çekilişi yapılacak. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde Aydın’da 5+1 bilen bir kişi çıktı. Peki bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olacak mı?

için heyecan dorukta… Şans Topu kuponu dolduran vatandaşlar yatırmaya gidiyor ve büyük ikramiye hayali için akşamki çekilişi bekliyor. MPİ internet sitesinden saat 21:15'te canlı yayın olarak izlenebilecek. Sonuçlara ayrıca haberimizdeki linkten de ulaşılabilecek.

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ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

  1. 12.06.2019
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