Dolar ne kadar? 10 Haziran Dolar ve Euro fiyatları
10 Haziran 2019, Pazartesi
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? 10 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar? 10 Haziran Dolar ve Euro fiyatları

En önemli yatırım araçlarından biri olan Dolar ve Euro fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Haftanın ilk günü olan 10 Haziran’da yatırımcılar Dolar ve Euro’nun kaç liradan alıcı bulduğunu araştırıyor. Haberimizden güncel Dolar ve Euro fiyatlarına ulaşabilir, canlı olarak piyasaları takip edebilirsiniz.

Ramazan Bayramı sonrasında döviz piyasasındaki güncel gelişmeler merak edilmeye başladı. Dolar ve Euro fiyatlarında neler yaşandığı merakla araştırılıyor. bugün yükselirken ise düşüşe geçti. Gözler ise Çarşamba günü gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

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DOLAR ALIŞ: 5,8324 TL - SATIŞ: 5,8362 TL

EURO ALIŞ: 6,5999 TL - SATIŞ: 6,6055 TL



Yurt içinde, 3,5 günlük bayram tatili sonrası cuma günü işleme açılan borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,83 artışla 93.809 puandan tamamlarken, 5,8243'ten kapanan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, S400 konusunda ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, bugün ve yarın Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ile çarşamba günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısında alınacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 5,8850'nin direnç, 5,7750'nin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

  1. 10.06.2019
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