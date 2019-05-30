Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Yılmaz tüm gerçekleri öğreniyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 35.bölümle bu akşam ekrana gelerek sezon finali yapacak. Uzun bir süre ekranlardan uzak olan Bir Zamanlar Çukurova bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek. Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenen Demir onu kendisini aldatmakla suçlarken elindeki silah patlayacak? Peki kim vurulacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde yaşanacaklar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Yarası acımayanın hikayesi olmaz evlat..."



Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' da ortalık iyice karıştı! Sevilerek izlenen dizi bu bölümle beraber sezon finaline giriyor. Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder!

Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.