Şans Topu çekilişi bu akşam! MPİ-29 Mayıs Şans Topu sonuçları
Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) Çarşamba akşamları düzenlediği Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi oldu ve büyük ikramiye İstanbul’a çıktı. Şans Topu 937.hafta çekilişinde hangi numaralar kazandıracak ve kaç kişi talihli olacak? Binlerce kişinin umutlarını bağladığı Şans Topu çekilişiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor
Şans Topu çekilişi için binlerce kişi umutlarını bağlayarak kupon doldurmaya başladı. Şans Topu çekilişi MPİ resmi internet sitesinde bu akşam saat 21:15'te canlı yayın olarak düzenlenecek. Büyük ikramiye kime çıkacak merak konusu oldu. İşte Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları…
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ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
- 29.05.2019
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Toplam 1
Yorum
35 mılyon euro degılse kalsın takımın belkide en iyi yabancısı....
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Umut Meraş’ta büyük kapışma
Toplam 1
Yorum
eray beşiktaş kimi istese fb gs başakşehir onun peşinde ne de olsa tam isabet transfer yapan takımız bjkde hoca faktörü vardı yetiştirebiliyordu
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Ljajic Lens’ten ucuz!
Toplam 1
Yorum
eray ligimizde çok kaliteli yabancılar var alt liglerimizde yetenekli yerlilerimiz var fbden sktrel ve benzai bjkde iş yapar slimani ya da soldad
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