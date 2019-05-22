Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek! MPİ-22 Mayıs Şans Topu sonuçları
Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) gerçekleştirdiği 22 Mayıs Şans Topu oyunu bu akşam çekilecek. Geçtiğimiz hafta 3 kişi 5+1 bildi ve büyük ikramiyeyi paylaştı. Peki Şans Topu’nun 936. hafta çekilişinde kaç kişi talihli olacak ve büyük ikramiyeyi kazanacak?
Şans oyunlarını sevenlerin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi için kuponlar oynanmaya başladı. MPİ resmi internet sitesinde bu akşam saat 21:12'te çekilecek olan Şans Topu'nda büyük ikramiye sahibini bulacak mı? Vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı Şans Topu'nun nasıl oynandığı da haberimizde yer alıyor.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 15:43
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek! MPİ-22 Mayıs Şans Topu sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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