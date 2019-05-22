Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek! MPİ-22 Mayıs Şans Topu sonuçları
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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bu akşam gerçekleşecek! MPİ-22 Mayıs

Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek! MPİ-22 Mayıs Şans Topu sonuçları

Çarşamba akşamları düzenlenen için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) gerçekleştirdiği 22 Mayıs Şans Topu oyunu bu akşam çekilecek. Geçtiğimiz hafta 3 kişi 5+1 bildi ve büyük ikramiyeyi paylaştı. Peki Şans Topu’nun 936. hafta çekilişinde kaç kişi talihli olacak ve büyük ikramiyeyi kazanacak?

Şans oyunlarını sevenlerin yakından takip ettiği için kuponlar oynanmaya başladı. MPİ resmi internet sitesinde bu akşam saat 21:12'te çekilecek olan Şans Topu'nda büyük ikramiye sahibini bulacak mı? Vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı Şans Topu'nun nasıl oynandığı da haberimizde yer alıyor.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 15:43
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