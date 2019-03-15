Hercai dizisi bu akşam başlıyor! Hercai dizi konusu ve oyuncuları

ATV'nin yeni dizisi Hercai Cuma akşamları ATV ekranlarında olacak. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen Hercai dizisi iki düşman ailenin çocuklarının birbirine aşık olma hikayesini anlatıyor. Peki aşk mı galip gelecek yoksa intikam mı?



HERCAİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ DİZİSİ HAKKINDA



Yapımcılığını,Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

Reyyan'ın Miran'a "Hercaisin sen" demesinin ardından hercainin kelime anlamı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Kısaca hayırsız sevgili anlamına gelen hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denir.