Hercai dizisi bu akşam başlıyor! Hercai dizi konusu ve oyuncuları
15 Mart 2019, Cuma
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dizisi bu akşam başlıyor! ve oyuncuları

Hercai dizisi bu akşam başlıyor! Hercai dizi konusu ve oyuncuları

İntikamdan doğan bir aşkın imkansız hikayesini anlatan dizisi daha yayınlanmadan merak edildi. Yayınlanan fragmanlarıyla oldukça dikkat çeken Hercai bu akşam ATV’de izlenebilecek. Peki Hercai dizisinin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor? İşte Hercai hakkında merak edilen bilgiler…

ATV'nin yeni dizisi Cuma akşamları ATV ekranlarında olacak. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen iki düşman ailenin çocuklarının birbirine aşık olma hikayesini anlatıyor. Peki aşk mı galip gelecek yoksa intikam mı?

HERCAİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 1. Bölüm Fragmanı

HERCAİ DİZİSİ HAKKINDA

Yapımcılığını,Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Özözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

Reyyan'ın Miran'a "Hercaisin sen" demesinin ardından hercainin kelime anlamı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Kısaca hayırsız sevgili anlamına gelen hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denir.

  1. 15.03.2019
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