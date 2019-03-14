14 Mart Perşembe döviz kurları... Dolar, Euro ne kadar?

Dolar ve euro güne, Çarşamba gününün kapanış düzeyinin en az yüzde 0.2 üzerinde başlarken, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri düzenleyecek herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmayı reddetmesiyle zayıflayan sterlin düştü.



Erken işlemlerde:



- dolar en düşük 5.4523 lira ve en yüksek 5.4686 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1655 lira ve en yüksek 6.2081 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2345 lira ve en yüksek 7.2977 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.26 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:



"BIST-100 Endeksi günün ikinci yarısında yurt dışında etkili olan tepki alımları ve yurt içinde bankacılık öncülüğünde gelen alımlarla günü 102 bin puan üzerinde tamamlamayı başardı. 500 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 102 bin üzerinde bir kapanış görece olumlu olsa da bu seviye üzerinde endeksin tutunup tutunamadığı kısa vadede izleniyor olacak. 102 bin üzerinde endeksin kalıcılık sağlaması durumunda 103 bin 400 seviyesi güçlü direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin güç kazanabilmesi için 103 bin 400 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğu görüşümüzü koruyor. 102 bin seviyesi altında ise 101 bin650 ile 100 bin 650 seviyeleri destek olarak takip edilecek. 100 bin 650 desteği altındaki kapanışlarda satış baskısının artış kaydedebileceğini değerlendiriyoruz.