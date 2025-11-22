CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Örneğimiz Beşiktaş

Örneğimiz Beşiktaş

Gençlerbirliği kaptanı Dimitris Goutas, bugün Trendyol Süper Lig'de konuk olacakları lider Galatasaray karşısında iyi bir sonuç almak için deplasmanda kazandıkları Beşiktaş maçını örnek gösterdi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Örneğimiz Beşiktaş

Gençlerbirliği kaptanı Dimitris Goutas, bugün Trendyol Süper Lig'de konuk olacakları lider Galatasaray karşısında iyi bir sonuç almak için deplasmanda kazandıkları Beşiktaş maçını örnek gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli Yunan stoper, "Çok büyük bir takıma arşı oynayacağız. Takım olarak her şeyimizi sahada ortaya koyacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür karşılaşmalarda başarılı olduğumuzun son örneği Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olduğunu gördük. Bu da öyle bir maç olacak. Maçın sonuna kadar agresif olarak oynarsak iyi bir skorla ayrılabiliriz" diye iddialı konuştu.

G.Saray'ın ilk tercihi Boey!
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
DİĞER
Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldızının peşine düştü! Transferde dev derbi...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
G.Saray yeni seri peşinde!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Daha Eski
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 01:03
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 01:03