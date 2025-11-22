Örneğimiz Beşiktaş

Gençlerbirliği kaptanı Dimitris Goutas, bugün Trendyol Süper Lig'de konuk olacakları lider Galatasaray karşısında iyi bir sonuç almak için deplasmanda kazandıkları Beşiktaş maçını örnek gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli Yunan stoper, "Çok büyük bir takıma arşı oynayacağız. Takım olarak her şeyimizi sahada ortaya koyacağız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür karşılaşmalarda başarılı olduğumuzun son örneği Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olduğunu gördük. Bu da öyle bir maç olacak. Maçın sonuna kadar agresif olarak oynarsak iyi bir skorla ayrılabiliriz" diye iddialı konuştu.