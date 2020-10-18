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'nin konuğu Denizlispor

'in 5. haftasında , sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 10:04
Gençlerbirliği'nin konuğu Denizlispor

, 'in 5. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.

Sezonun ilk haftasında Fraport TAV 'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Milli ara öncesi 'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak.

Başkent ekibinde , sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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