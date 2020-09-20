Haberler Gençlerbirliği Siftah yaptılar

Siftah yaptılar

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyen iki takım da bu sezon ligde ilk puanlarını aldılar.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Siftah yaptılar

Süper Lig'in 2. haftasında , deplasmanda karşılaştığı ile puanları paylaştı: 0-0. İlk yarısı misafir ekibin, ikinci devresi ise ev sahibinin daha baskılı geçtiği mücadelede iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Konyaspor'da Anicic'in 42. dakikada yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü. Bu sonuçla birlikte iki takım da bu sezonki ilk puanlarını aldı. Gençlerbirliği ilk hafta 'a 2-0 yenilmişti, Konyaspor ise ilk haftayı BAY geçmişti.

'TARAFTARA HEDİYEMİZ'

Konya hocası ise ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı Konyaspor taraftarına armağan ediyorum" dedi.

'2 OYUNCU ALACAĞIZ'

G.Birliği teknik direktörü , ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi. Nobre, transferle ilgili de Stancu'ya alternatif bir forvet ve ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.

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