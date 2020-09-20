Siftah yaptılar

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile puanları paylaştı: 0-0. İlk yarısı misafir ekibin, ikinci devresi ise ev sahibinin daha baskılı geçtiği mücadelede iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Konyaspor'da Anicic'in 42. dakikada yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü. Bu sonuçla birlikte iki takım da bu sezonki ilk puanlarını aldı. Gençlerbirliği ilk hafta Antalyaspor'a 2-0 yenilmişti, Konyaspor ise ilk haftayı BAY geçmişti.

'TARAFTARA HEDİYEMİZ'

Konya hocası İsmail Kartal ise ilk 60 dakikadaki oyundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı Konyaspor taraftarına armağan ediyorum" dedi.

'2 OYUNCU ALACAĞIZ'

G.Birliği teknik direktörü Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi. Nobre, transferle ilgili de Stancu'ya alternatif bir forvet ve ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti.