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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Berat’ın gözü Euro 2020’de

Berat’ın gözü Euro 2020’de

'nin genç orta sahası , A kadrosuna girmek istediğini vurgulayıp gençlere önem veren 'e mesaj gönderdi.

'nin genç orta sahası , A kadrosuna girmek istediğini vurgulayıp gençlere önem veren 'e mesaj gönderdi.

  1. 8.1.2020
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