Berat’ın gözü Euro 2020’de
Gençlerbirliği'nin genç orta sahası Berat Özdemir, A Milli Takım kadrosuna girmek istediğini vurgulayıp gençlere önem veren Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.
Gençlerbirliği'nin genç orta sahası Berat Özdemir, A Milli Takım kadrosuna girmek istediğini vurgulayıp gençlere önem veren Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Berat’ın gözü Euro 2020’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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