Gençlerbirliği 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi konuk etti. Başkent ekibi mücadeleyi 3-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibine galibiyeti golleri Stancu (2) ve Sio atarken Göztepe'nin tek golü Wallace'tan geldi.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro, ortasını uzak kale direğine doğru yaptı. Jerome'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
24. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
30. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Seuntjens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Serdar Gürler'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Wallace Reis, arka direkte topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-1.
36. dakikada Gençlerbirliği yeniden üstünlüğü yakaladı. Seuntjens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın kafayla karşıladığı top, Sio'nun önünde kaldı. Sio'nun penaltı noktasının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında Rumen futbolcu Stancu, topu röveşatayla ağlara gönderdi: 3-1.
77. dakikada Seuntjens'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sio, son çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Seuntjens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.
83. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında ön direkteki Eren Derdiyok'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top dışarı gitti.
84. dakikada Sio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir Çiftçi'nin şutunda, Beto gole izin vermedi.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 17'ye çıkarırken, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe 20 puanda kaldı.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 19:19
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Gençlerbirliği 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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