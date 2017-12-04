G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, Sivas zaferi sonrası kendisi hakkındaki eleştirilere sert çıktı. Özat, "Tribünlerde 'komisyoncu Ümit' diye bağırıyorlar. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır" diye konuştu.