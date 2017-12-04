 ‘Haram zıkkım olsun!’ – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    ‘Haram zıkkım olsun!’

    ‘Haram zıkkım olsun!’
    G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, Sivas zaferi sonrası kendisi hakkındaki eleştirilere sert çıktı. Özat, "Tribünlerde 'komisyoncu Ümit' diye bağırıyorlar. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır" diye konuştu.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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