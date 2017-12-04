Gençler nefes aldı

Başkent ekibi, Sivas’ı 4-0’la geçip, 5 maç sonra kazandı. Skuletic’in golü, görülmeye değerdi

G.BİRLİĞİ, kötü gidişatına Sivasspor karşısında son verdi. 5 maçtır kazanamayan ve üst üste 4 yenilgi alan kırmızı- siyahlılar, Yiğido önünde 12'de Skuletic'in ceza sahası dışından topu yere düşürmeden dizinde sektirip kaleye gönderdiği müthiş füzesiyle öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan Başkent ekibi, ikinci devrede Manu'yla gol şov yaptı.



MANU'DAN SİFTAH

Guidile ye, 56'da Paraiba'nın pasıyla skoru 2-0'a taşıdı. 24 yaşındaki Hollandalı golcü Manu, ligde ilk kez gol siftahı yaparak, önce 69'da ardından 85'te 4-0'lık skoru ilan etti. Ümit Özat'ın öğrencileri 5 maç sonra kazanırken, Sivas ise üst üste 3. kez kaybetti.