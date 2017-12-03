Ümit Özat'tan tepki: Namussuzdur!

Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Komisyoncu Ümit, diye bağırıyorlar. Kim bu kulübün 1 lirasını çaldıysa haram zıkkım olsun; alçaktır namussuzdur, ahlaksızdır ama kim iddia edip ispat etmiyorsa daha büyük ahlaksızdır. Onlarla mücadelemi hukuk yoluyla sürdüreceğim. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, iddiasını ispat etmeyen alçaktır. Benim kursağımdan bugüne kadar 1 lira haram para geçmedi. Onları Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Evinde Atatürk, İlhan Cavcav ve babasının resimlerinin asılı olduğunu aktaran Özat, "9 yaşında bu kulübe girdim. Fenerbahçe'de sembolleşmiş olabilirim ama benim Gençlerbirlikliliğimi nerede olursam ölene kadar kimse içimden alamayacak." ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü Başkanı'yla, sarı-lacivertli kulübün kendisi hakkında yaptığı açıklamayı görüştüğünü dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Açıklamayı taraftarın istediğini, kendilerinin olanları bilmediğini ifade etti. Konu Hakan Kutlu değil. Kendisini çok severim. Fenerbahçe tribünlerinin 'Souness' diye bağırması, Gençlerbirliği'nin sahaya bayrak diken 'Hakan Kutlu' diye bağırması gibi garip değil mi? 'Galiba Gençlerbirliği forması giyen Ankaragüçlüler var.' dedim. Ben asla, bırakın Ankaragücü'nü, Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür. "

Futbolcularını, karşılaşmadaki performansları nedeniyle tebrik eden Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra yeneriz, yeniliriz bunlar futbolda var. Eğer bu oyuncuların bunu yapabilecek potansiyeli varsa yarın da yapabilirler. Onlara inanarak asgari ücretle geldim. 'Giderken paranı aldın' diyorlar; elbette geçen sene başarılı olmuş hoca hakkını alacak. Başkan 'Hata yaptım, sana ihtiyacım var.' dedi geldim. Benim onunla ilişkilerim farklı. Bugün için söylemiyorum. Murat Cavcav bana başkan olarak değil yarın ağabey olarak lazım. Başkan ile ilişkimi burada olmadığımda da kesmedim. Niye keseyim. Merak etmesinler, rahmetlinin gölgesi yeter, Gençlerbirliği'ne bir şey olmaz. 'Tecavüzcünün tecavüz ettiği adamla evlenmesi' diye yazdılar tekrar gelmemi. Bu lafa normalde adam vurulur ama ben muhatap almayacağım, hukuk yoluyla hesaplaşacağım."