Gençlerbirliği, Sivas'a patladı

Gençlerbirliği, Ümit Özat yönetimindeki ikinci maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig'in 14. haftasında Gennçlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ligde kötü bir sezon yaşayan Gençlerbirliği, Ümit Özat'ın takımın başında olduğu ikinci maçta galibiyet sevinci yaşadı.



Başkent ekibi, rakibini 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.