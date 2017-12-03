 Gençlerbirliği, Sivas'a patladı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Gençlerbirliği, Sivas'a patladı

    Gençlerbirliği, Sivas'a patladı

    Gençlerbirliği, Ümit Özat yönetimindeki ikinci maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yendi.

    Süper Lig'in 14. haftasında Gennçlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Ligde kötü bir sezon yaşayan Gençlerbirliği, Ümit Özat'ın takımın başında olduğu ikinci maçta galibiyet sevinci yaşadı.

    Başkent ekibi, rakibini 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:00
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