Gençlerbirliği, Sivas'a patladı
Gençlerbirliği, Ümit Özat yönetimindeki ikinci maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yendi.
Başkent ekibi, rakibini 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:00
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Babel’den gönderme
Toplam 1
Yorum
Hasan Gerçek Adam geçen hafta bunu söyleyince alay ediyorlardı,ispatı bu demiş
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
ilyas beşiktaş için büyük müjdeymiş sağolun :D zaten gs zordan ayakta duruyo devre arası hoca degis 3 5 haftada öyle puan kaybederler .
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Olay yorum: "G.Saray küçük takım..."
Toplam 20
Yorum
SADİ SEN ÇOK GÜZEL OYNATTIN YA DENİZLİ EFENDİ
Gençlerbirliği, Sivas'a patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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