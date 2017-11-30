"Gençlerbirliği böyle durumlardan çok geçti"

Kırmızı-siyahlı takımda bu sezon ikinci kez görev alan ve yeni döneminde ligde Osmanlıspor'a 2-0 kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özat, kulübün, Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezondaki geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlıspor maçının ikinci yarısında kırmızı-siyahlı futbolcuların iyi oyun sergilediğini belirten Özat, "O tabii bizim için umut ışığı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadığımız maçı kazanmak da o zemin ve hava şartlarına rağmen önemliydi. Takıma moral oldu." diye konuştu.

Ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 9. sırada bulunan 14. haftadaki rakipleri Demir Grup Sivasspor'un ligin iyi takımlarından olduğuna dikkati çeken Ümit Özat, "İyi de puanları var. Onun verdiği rahatlıkla da oynuyorlar. Biz hala işi lehimize çevirebilecek zaman olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızla konuşuyoruz, devamlı çalışıyoruz. İyi bir galibiyetle yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Zihinsel bir yorgunluk olduğu gerçek"

Ümit Özat, 9 hafta sonra yeniden kendisine emanet edilen kırmızı-siyahlı takıma dair "Oyunculara gelince, zihinsel bir yorgunluk olduğu gerçek. Devamlı kaybetmenin verdiği psikolojik bir hal var üzerilerinde." yorumunu yaptı.

Futbolcularla ağabey kardeş gibi konuştuklarını dile getiren Özat, "Oyuncuları az çok tanıyorum. Bu oyuncuların iyi oyuncular olduklarını biliyorum, kendileri de biliyor." şeklinde konuştu.

"Her şey alınacak üst üste galibiyetlere bakıyor." diyen Özat, şunları söyledi:

"Gençlerbirliği, vakti zamanında da böyle durumlardan çok geçti. Dolayısıyla devreye kadar alınabilecek maksimum puan neyse, ona yakını alırsa bu takım, ondan sonra devre arasıyla beraber bu çocukların kendilerine geleceğini ve ikinci yarı yeniden bir çıkış yapacaklarını düşünüyorum. Geçmişte bunun örneğini gösterdiler. Ayrıca Antalya, Konya gibi takımlar da aynı sıkıntıları yaşıyor."

Kırmızı-siyahlı oyunculara güvendiğini ve inandığını vurgulayan Ümit Özat, "Benim zaten pes eden bir yapım yok. Onların da pes etmeyeceğine inanıyorum çünkü karakterlerini de yeteneklerini de biliyorum. Bu işin altından hep beraber kalkacağız." diye konuştu.



- "İnanılmaz sakatlarımız var"

Ümit Özat, başkent ekibi futbolcularının kas problemleri nedeniyle sakatlıklar yaşadığına dikkati çekerek, "İnanılmaz sakatlarımız var. 8 adale sakatlığı, bu kadar sakat nasıl oldu onu anlamak mümkün değil." dedi.

Tedavilerine devam edilen futbolcuların bir an evvel iyileşmesini beklediklerini dile getiren Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başı 'kadroya kimi almayacağız' diye uğraşırken şimdi kadroya alacak adam bulmak için uğraşıyoruz. Tabii nedenlerini araştırıyoruz, az çok belli ama bakıyoruz. Tedavi olan, fizyoterapistle çalışan, bugün MR çektirecek olan var. Onları nasıl daha çabuk aramıza katabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz."