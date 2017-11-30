Cavcav ailesine iyi haber
Trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan'ın ameliyatının iyi geçtiği ve kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığı açıklandı.
Cavcav ailesinin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, Murathan'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.
Murathan Cavcav'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) ameliyatının Prof. Dr. Yusuf İzci ve Doç. Dr. Özkan Tehli tarafından yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. 24 saatlik beklenilmesi gereken kritik kabul ettiğimiz bir zaman dilimi var. Murathan'ın önümüzdeki saatlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, özel odaya alınması planlanıyor. En kısa sürede taburcu olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, GATA'ya kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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