 Cavcav ailesine iyi haber – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Cavcav ailesine iyi haber

    Cavcav ailesine iyi haber

    Trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı 'ın oğlu Murathan'ın ameliyatının iyi geçtiği ve kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

    Cavcav ailesinin doktoru Kadir Kudret Hatipoğlu, Murathan'ın sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

    'ın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) ameliyatının Prof. Dr. Yusuf İzci ve Doç. Dr. Özkan Tehli tarafından yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, "Ameliyat gayet başarılı geçti. 24 saatlik beklenilmesi gereken kritik kabul ettiğimiz bir zaman dilimi var. Murathan'ın önümüzdeki saatlerde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, özel odaya alınması planlanıyor. En kısa sürede taburcu olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

    'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, GATA'ya kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:18
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