 Gençlerbirliği, Kars’a gitti – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliği, Kars’a gitti

    Gençlerbirliği, Kars’a gitti

    Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Spor karşılaşması için Kars’a ulaştı.

    Kars Harakani Havaalanı'na gelen Gençlerbirliği buradan konaklayacağı otele geçti. Teknik Direktör Ümit Özat ile birlikte otele geçen Başkent ekibinin bugün öğleden sonra Spor ile karşılaşacağı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Stadı'nda antrenman yapması bekleniyor.
    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Spor - Gençlerbirliği mücadelesi yarın Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanacak.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
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