Gençlerbirliği, Kars’a gitti
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Kars36 Spor karşılaşması için Kars’a ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kars36 Spor - Gençlerbirliği mücadelesi yarın Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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Oğuzhan’a çifte kıskaç
Toplam 1
Yorum
üst düzey Payet ile Oğuzhanı karşılıklı olarak takaslayalım Payet Oğuzhandan çok daha agresif ve hızlı bir futbolcu .
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 4
Yorum
net kapanan takımlar için taktik denenmeli uzaktan şutlar yada frikiklerde 2 haftadır ligde böyle ilerde oyunu açacak adam yok
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ATV'de müthiş final
Toplam 9
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FerHat Başakşehir 4 - 1 alır maçı
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