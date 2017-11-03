 Aslan’a mesaj var – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Aslan’a mesaj var

    Aslan’a mesaj var
    haftanın açılış maçında bugün Galatasaray'a konuk olacak Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına kapalı çalışan kırmızı-siyahlıların dünkü idmanına tedavisine devam edilen Halil İbrahim katılmazken, kaleci Nihat da fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu iki oyuncunun yanı sırası Gençler, zorlu karşılaşmaya cezalı Zeki Yavru'dan yoksun çıkacak.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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