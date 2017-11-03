Aslan’a mesaj var

haftanın açılış maçında bugün Galatasaray'a konuk olacak Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına kapalı çalışan kırmızı-siyahlıların dünkü idmanına tedavisine devam edilen Halil İbrahim katılmazken, kaleci Nihat da fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu iki oyuncunun yanı sırası Gençler, zorlu karşılaşmaya cezalı Zeki Yavru'dan yoksun çıkacak.