Gençlerbirliği lidere konuk olacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibinde 10. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru, ülkesi Güney Afrika'dan dönmeyen Tokelo Rantie ile tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
DEPLASMANDA SADECE 1 PUAN
Gençlerbirliği, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 puan kazanabildi.
İlhan Cavcav Sezonu'nda deplasmandaki tek puanını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 9. haftada berabere kalarak hanesine yazdıran başkent temsilcisi, 8 puan ve gol averajıyla 17. sırada bulunuyor.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
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Bilet fiyatı sadece 10 lira
Toplam 2
Yorum
mehmet Helal sana Kayseri
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175 milyon TL Kartal'ın kasasında
Toplam 1
Yorum
Francesco85 Arada Deniz Türüç ve Ahmet Oğuz da alınırsa bu takım çok çok ilerler.
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Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 4
Yorum
baksoy Geçti BOR ' un pazarı sür eşeği Niğde ' ye yönetici Egemen , taraftar ve eski futbolcular bas bas bağırırken Yanal ile olmaz yeter, yeter
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