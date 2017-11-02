Gençlerbirliği lidere konuk olacak

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibinde 10. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru, ülkesi Güney Afrika'dan dönmeyen Tokelo Rantie ile tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.



DEPLASMANDA SADECE 1 PUAN

Gençlerbirliği, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 puan kazanabildi.

İlhan Cavcav Sezonu'nda deplasmandaki tek puanını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 9. haftada berabere kalarak hanesine yazdıran başkent temsilcisi, 8 puan ve gol averajıyla 17. sırada bulunuyor.