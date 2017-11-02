Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana koşu ve topla ısınmayla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, el topu oyununun ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
Başkent ekibinin bugünkü çalışmasına, tedavisine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, kaleci Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde idmanı tamamladı.
Galatasaray karşısında Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan'ın yanı sıra kart cezalısı Zeki Yavru forma giyemeyecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:21
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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