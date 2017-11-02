Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana koşu ve topla ısınmayla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, el topu oyununun ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Başkent ekibinin bugünkü çalışmasına, tedavisine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, kaleci Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde idmanı tamamladı.

Galatasaray karşısında Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan'ın yanı sıra kart cezalısı Zeki Yavru forma giyemeyecek.