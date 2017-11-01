Cavcav üzüntüsü

G.BİRLİĞİ'NİN tecrübeli forveti Serdar Özkan, efsane Başkan İlhan Cavcav'ın babasını arayarak çok önceden transfer etmek istediğini aktarırken, "Hiç yan yana oturmadım. Bu kulüp için yaptıklarını biliyorum. Bizi o sırada gördüğüm zaman İlhan başkanın üzüleceğini düşünerek kendi kendime kızıyorum" diye konuştu