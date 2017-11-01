 Cavcav üzüntüsü – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cavcav üzüntüsü

    Cavcav üzüntüsü
    G.BİRLİĞİ'NİN tecrübeli forveti Serdar Özkan, efsane Başkan İlhan Cavcav'ın babasını arayarak çok önceden transfer etmek istediğini aktarırken, "Hiç yan yana oturmadım. Bu kulüp için yaptıklarını biliyorum. Bizi o sırada gördüğüm zaman İlhan başkanın üzüleceğini düşünerek kendi kendime kızıyorum" diye konuştu
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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