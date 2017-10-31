Gençlerbirliği taktik çalıştı

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı. Tedavisine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan antrenmana katılmazken, kaleci Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.