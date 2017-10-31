Gençlerbirliği taktik çalıştı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı. Tedavisine devam edilen Halil İbrahim Pehlivan antrenmana katılmazken, kaleci Nihat Şahin fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
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Ercan Avrupanın 30 luk çöplerine beş on veriyorsak bu genç yetenekleride 50 lere satmalıyız.yoksa satılmamalı,illaki satmak çözüm değildir.
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a.a sahada küfretmeyen oyuncu varmı ayrıca hakem küfrediyorsa cezası ne olacak
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