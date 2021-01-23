Haberler Gazişehir Gaziantep Osama Rashid Gaziantep FK’da

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, Iraklı orta saha oyuncusu ’i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:40
Osama Rashid Gaziantep FK’da
, Iraklı orta saha oyuncusu 'i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni teknik direktörü 'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Osama Rashid'i bir buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak 'in takımında forma giyen Iraklı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Osama Rashid, Santa Clara takımında bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Yaklaşık dört yıldır Santa Clara forması terleten ve bölgelerinde oynayabilen Iraklı futbolcu Rashid, kariyerinde forma giydiği 173 resmi maçta 32 gol atıp 16 asist yapma başarısı gösterdi. Iraklı futbolcu, 22 kez de forması giydi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak takımlarından Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Osama Rashid ile bir buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Osama Rashid, Başkan Vekilimiz 'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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