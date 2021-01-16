Gaziantep - Kayserispor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Gaziantep FK ve Kayserispor, ligin 19. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele Gaziantep'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK'nın gollerini 31'de Kvrzic (KK) ve 77'de Mirallas (p) kaydetti. Kayserispor'un tek golü 61'de Kolovetsios'tan geldi.

Bu sonnuçla Gaziantep FK, puanını 34'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor isee evinde Başakşehir'i konuk edecek.