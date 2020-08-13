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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Bosna’dan maestro

Bosna’dan maestro

Transferin hareketli kulübü FK, ’da P.Szczecin’den 27 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda hedef büyüten FK, 3. transferini son olarak 'da Pogon Szczecin'de oynayan Bosna Hersekli orta saha 'la gerçekleştirdi. Daha önce kaleci Çağlar Akbaba ve Enver Cenk Şahin'i kadrosuna katan, kiralık oynayan Maxim'in de bonservisini alan kırmızı- siyahlılar, 27 yaşındaki Bosnalı maestro Kozulj ile iki yıllık sözleşme imzaladı. formasını da 1 kez giyen tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 214 resmi müsabakaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 31 gol atıp, 26 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon ise 23 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Kozulj, ceza sahası dışından çektiği sert şutlarla dikkat çekiyor.
  1. 13.8.2020
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