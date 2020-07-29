G.Antep çıtayı yükseltti
Ligi 8. sırada tamamlayan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi, nokta transferler gerçekleştirip yeni sezonda çıtayı yukarıya taşımak istediklerini söyledi.
Ligi 8. sırada tamamlayan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi, nokta transferler gerçekleştirip yeni sezonda çıtayı yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Büyükekşi, "Sezon başında birçok kesim bizi eleştirdi ve 'düşecek' gözüyle baktı. Kısa zamanda toparlayıp adımızdan söz ettirdik. İyi bir sezon geçirdik ama gelecek sezon aynı sıralamalar başarı sayılmayacak" dedi.
- 29.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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