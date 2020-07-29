G.Antep çıtayı yükseltti

Ligi 8. sırada tamamlayan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi, nokta transferler gerçekleştirip yeni sezonda çıtayı yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Büyükekşi, "Sezon başında birçok kesim bizi eleştirdi ve 'düşecek' gözüyle baktı. Kısa zamanda toparlayıp adımızdan söz ettirdik. İyi bir sezon geçirdik ama gelecek sezon aynı sıralamalar başarı sayılmayacak" dedi.