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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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G.Antep çıtayı yükseltti

G.Antep çıtayı yükseltti

Ligi 8. sırada tamamlayan FK'da Başkan , nokta transferler gerçekleştirip çıtayı yukarıya taşımak istediklerini söyledi.

Ligi 8. sırada tamamlayan FK'da Başkan , nokta transferler gerçekleştirip çıtayı yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Büyükekşi, "Sezon başında birçok kesim bizi eleştirdi ve 'düşecek' gözüyle baktı. Kısa zamanda toparlayıp adımızdan söz ettirdik. İyi bir sezon geçirdik ama gelecek sezon aynı sıralamalar başarı sayılmayacak" dedi.

  1. 29.7.2020
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