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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'e Ganalı orta saha

Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha

'de öncesi transferler devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden , Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti.

Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

  1. 05.08.2019
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