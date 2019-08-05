Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferler devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Tetteh ile temasa geçti.
Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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