G.Antep, Yılmaz’la şaha kalktı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligin ilk iki haftasındaki Galatasaray ve Konyaspor maçlarına İsmet Taşdemir önderliğinde çıkan kırmızı siyahlılar, alınan iki mağlubiyetin ardından Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Yılmaz yönetiminde adeta şaha kalkan G.Antep, Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u ve Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Trabzon ve Samsun'la ise berabere kaldı.