Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERLERİ | Melih Kabasakal Gaziantep FK'da!

TRANSFER HABERLERİ | Melih Kabasakal Gaziantep FK’da!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 10:33
TRANSFER HABERLERİ | Melih Kabasakal Gaziantep FK’da!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada,

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı futbolcu Melih Kabasakal'ın transferi konusunda kulübü Eyüpspor ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Melih Kabasakal, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Melih Kabasakal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

