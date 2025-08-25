CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Burak Yılmaz etkisi

Burak Yılmaz etkisi

Kötü gidiş sonrası İsmet Taşdemir'le yolları ayıran Gaziantep FK, genç teknik adam yönetimindeki ilk maçında galibiyetle tanıştı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Burak Yılmaz etkisi

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK kariyeri güzel başladı. İlk 2 haftayı mağlubiyetle kapayan kırmızı-siyahlı takım kan değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran yönetim, Burak Yılmaz'ı göreve getirdi. Gaziantep FK, 40 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

TRANSFER SÖZLERİ

Burak Yılmaz galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına teşekkür ederken transfer müjdesi verdi. Takıma en az 5 takviye yapmayı planladıklarını vurgulayan genç teknik adam "Özellikle santrfor bölgesine iyi bir transfer düşünüyoruz. Atan ve tutanın iyi olması gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz ama takviye şart. Bu transferleri yaparsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu beş ya da dört transferi yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Reklam - Türk Telekom
Tielemans ile anlaşma tamam sıra Villa'da!
DİĞER
Fenerbahçe'de kaleye 2 aday birden! Dominik Livakovic ile vedalaşılacak...
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22