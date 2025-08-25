Burak Yılmaz etkisi

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK kariyeri güzel başladı. İlk 2 haftayı mağlubiyetle kapayan kırmızı-siyahlı takım kan değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran yönetim, Burak Yılmaz'ı göreve getirdi. Gaziantep FK, 40 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

TRANSFER SÖZLERİ

Burak Yılmaz galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına teşekkür ederken transfer müjdesi verdi. Takıma en az 5 takviye yapmayı planladıklarını vurgulayan genç teknik adam "Özellikle santrfor bölgesine iyi bir transfer düşünüyoruz. Atan ve tutanın iyi olması gerekiyor. Oyuncularımıza güveniyoruz ama takviye şart. Bu transferleri yaparsak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu beş ya da dört transferi yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.