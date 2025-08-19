Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonuna önce Galatasaray'a ardından Tümosan Konyaspor'a mağlup gelerek kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.

Kırmızı siyahlılar, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdiğini duyurdu.

İŞTE KULÜBÜN RESMİ AÇIKLAMASI

'Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.'