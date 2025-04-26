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Haberler Gaziantep FK Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Evinde 4’te 4 yapan kırmızı siyahlılarda Selçuk İnan, şampiyonluk yarışı yapan güçlü rakipleri karşısında sürpriz yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Avrupa aşkına

AVRUPA kupaları için umutlanan Gaziantep FK, bugün konuk edeceği Fenerbahçe karşısında puan hedefliyor. Başakşehir yenilgisini unutan kırmızı siyahlılarda tek düşünce; şampiyonluk hesapları yapan güçlü rakibine sürpriz yapıp Avrupa iddiasını sürdürmeye çalışmak. Antrenmanlarda futbolcuların hırsı çalışması dikkat çekerken, bu görüntü teknik direktör Selçuk İnan'ın da yüzünü güldürdü. Zorlu mücadele öncesinde Gaziantep ekibi, taraftarının da desteğiyle kazanıp, bitime 5 hafta kala Avrupa hedefinden sapmak istemiyor.

SELÇUK İNAN CEZALI

BAŞAKŞEHİR maçında atılan ve takımının başında maça çıkamayacak Selçuk İnan, oyuncularıyla hafta boyunca bire bir ilgilenip motive etmeye çalıştı. İnan'ın futbolcularına, sarı lacivertlilerin Kayseri maçında puan kaybetmesinin kendilerini aldatmamasını, kazanmak için geleceklerini ve dikkatli olmalarını istediğini söylediği bildirildi. Avrupa şanslarının devam ettiğini vurgulayan başarılı teknik adamın takımından, kaliteli oyunculara sahip Fenerbahçe karşısında basit hatalar yapmamalarını istediği de öğrenildi.

G.ANTEP'TE iKi OYUNCU CEZAL

GAZİANTEP FK'de takımın golcü ismi Okereke, Başakşehir maçında gördüğü 4. sarı kart nedeniyle forma giyemeyecek. İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili isimlerinden Kozlowski de kırmızı cezası dolayısıyla yok.

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