Gaziantep FK Anel Husic'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Young Boys forması giyen Anel Husic kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İŞTE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulübümüzde forma giyecektir.

Yeni transferimiz Anel Husic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."