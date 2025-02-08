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Haberler Gaziantep FK Semih pazarlığı

Semih pazarlığı

Gaziantep, A. Demir'in 30 yaşındaki tecrübeli stoperi için bastırıyor. Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, savunmasını takviye etmeye hazırlanıyor. Semih Güler’le anlaşan Gaziantep, Demirspor’la bonservis pazarlığını kıran kırana sürdürüyor

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Semih pazarlığı

Trendyol Süper Lig'de tırmanışa geçmek isteyen Gaziantep FK, transfere hız verdi. Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, savunmayı takviye etmek için rotasını Adana Demirspor'a çevirdi. Gaziantep ekibi, mavi-şimşeklerin yıldız stoperi Semih Güler için tüm şartlarını zorluyor. Gaziantep Semih Güler ile her konuda anlaştı. Ancak Demirspor'la bonservis problemi var. Gaziantep FK Başkanı Mem k Yılmaz, Güler transferinde görüşmeleri bizzat kendisi yapıyor.

30 MİLYON TL İSTİYOR

Beşiktaş'ın da bir dönem ilgilendiği Semih Güler için kıran kırana geçen görüşmelerde Akdeniz temsilcisi 30 milyon TL bonservis istedi. Transferin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi. 30 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon 22 maçta 3 gol katkısı sağladı. Almanya'da Westfalia Herne altyapısından yetişen Güler, 2014'te geldiği Türkiye'de Eskişehirspor ve Eyüpspor formalarını da giydi. 2019-20 devre arasında Eskişehirspor'dan transfer olduğu Adana Demirspor'da Vincenzo Montella döneminde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

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