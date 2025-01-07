Hasret 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasındaki Bodrum maçını deplasmanda 1-0 kazanan Antep ekibi, sonrasında oynadığı 8 maçın 6'sını kaybetti, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

HALİL'DEN SİFTAH

Gaziantep FK'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, kırmızı- siyahlı forma altında ilk gol sevincini yaşadı. Daha önce görev yaptığı 11 karşılaşmada sadece 1 asist yapabilen genç oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da Antep formasıyla ilk defa ağları sarstı.