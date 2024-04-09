Maxim Rize’ye

Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, yeni sezonun transferleri için kolları sıvadı. Teknik direktör İlhan Palut'un önerileri doğrultusunda transfere hız veren yönetim, daha önce de adı devre arasında geçen Viktoria Plzenli ön libero Kalvach için yeniden girişimlere başlamıştı. Atmacalar, özellikle orta saha ve forvet bölgelerine deneyimli ve Süper Lig tecrübesi bulunan isimlere de öncelik veriyor. Burada ön planı çıkan isimlerden birisi Gaziantep FK'nin Rumen 10 numarası Alexandru Maxim oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Çaykur Rizespor, transfer listesinde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri olan kırmızı- siyahlıların 33 yaşındaki Rumen milli oyuncusu Alexandru Maxim için tüm şartlarını zorlayacak. Yeşil-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli 10 numarayı kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde temaslarını sürdürüyor. Maxim'in de İlhan Palut'la dikkat çeken bir performans sergileyen Rizespor'a sıcak baktığı bildirildi. Rumen hücumcunun transferinin sezon bitmeden netleşeceği öğrenildi.