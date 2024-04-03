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Gaziantep FK kötü gidişe 'dur' diyemedi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve son 5 maçından 4'ünü kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçlarla düşme kotasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 11:41
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Gaziantep FK kötü gidişe 'dur' diyemedi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.

Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Son 6 lig maçında sadece 4 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep FK, ligin 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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