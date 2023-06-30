Haberler Gaziantep FK G.Antep’ten topbaşı

G.Antep’ten topbaşı

Gaziantep FK, bugün sahaya iniyor. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolculara 2 gün ekstra izin verildiği ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolculardan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verildiği açıklandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
G.Antep’ten topbaşı
Gaziantep FK, bugün sahaya iniyor. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolculara 2 gün ekstra izin verildiği ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolculardan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verildiği açıklandı.
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