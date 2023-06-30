G.Antep’ten topbaşı

Gaziantep FK, bugün sahaya iniyor. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolculara 2 gün ekstra izin verildiği ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolculardan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verildiği açıklandı.
Gaziantep FK, bugün sahaya iniyor. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolculara 2 gün ekstra izin verildiği ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolculardan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verildiği açıklandı.