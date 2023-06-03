Sol beke Rumen

Deprem felaketleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, yeni sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gaziantep yerel basınından Gazispor gazetesi, nokta atışı transferler yapmak isteyen ve sol beke iki transfer yapmayı planlayan kırmızı-siyahlılara Rumen ekibi U.Craiova'dan Bogdan Vatajelu'nun önerildiğini yazdı. Gaziantep ekibinin, kulübüyle sözleşmesi bu ay içinde bitecek olan 30 yaşındaki sol beki değerlendirmek üzere listesine aldığı ve gerekli incelemelerin ardından bir karar verileceği bildirildi. Tecrübeli Rumen savunmacı, bu sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.