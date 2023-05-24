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Gaziantep FK teknik direktör Erdal Güneş'le anlaştı!

Son dakika haberi: Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Erdal Güneş'le 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:51
Gaziantep FK teknik direktör Erdal Güneş'le anlaştı!

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erdal Güneş'le 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte Gaziantep FK'den yapılan resmi açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör olarak kulübümüzde uzun yıllardır başarıyla görev yapan, camiamızın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Erdal Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı.

Takımımız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçında teknik sorumlu olarak görev yapan Erdal Güneş ile birlikte iki galibiyet almayı başarmıştı.

Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e yeni görevine hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

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