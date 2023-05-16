Antep'te seçim var

Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı. 30 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçim, çoğunluk sağlanamazsa 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 6 Şubat depremlerinden bir gün önce Vali Davut Gül tarafından başkanlığa getirilen Memik Yılmaz, şartlar oluşması ve şehrin ileri gelenlerinin de onay vermesi halinde aday olabileceğini ifade etti.

Adaylık için şehirden destek beklediğini vurgulayan Yılmaz, "Şehrin önde gelenlerinin de kararı önemli. Herkesin el ele vererek destek olması gerekiyor, bu 1-2 kişinin yapabileceği bir durum değil. Ayrıca çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve burada şehrimizin önde gelenlerine, taraftarlarımıza çok büyük işler düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.