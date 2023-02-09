Gaziantep FK'dan Angelo Sagal da depremi anlattı: "Çok korkutucuydu. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi."
Gaziantep FK'dan Angelo Sagal da depremi anlattı: "Çok korkutucuydu. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum, evi bir canavarın taşıdığını söyledi."